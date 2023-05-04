Дело о подпольном производстве морепродуктов расследовали на Колыме

В Магаданской области завершено расследование уголовного дела об организации подпольного производства морепродуктов. Суда ожидают три жителя региона, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе областного УМВД.

По данным следствия, подпольное производство организовал 40-летний житель поселка Сокол. К работе он привлек двух знакомых — 42-летнего и 48-летнего жителей Магадана.

В нежилом помещении в Соколе был оборудован специальный цех, в котором разделывались, солились, коптились и фасовались морепродукты, в том числе рыба палтус и кижуч. Также для реализации готовили азиатскую корюшку, икру горбуши, мясо синего краба и другую продукцию. На упаковке реализуемого товара отсутствовали маркировка, дата производства, срок годности.

Злоумышленники были задержаны с поличным неподалеку от аэропорта поселка Сокол, где они планировали сбыть деликатесы. Сотрудники погрануправления изъяли около 12 т морепродуктов, готовых к реализации. Общая стоимость продукции составила более 7 млн рублей.

Житель Сокола и жители Магадана обвиняются в преступлениях, предусмотренных п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, производство, хранение в целях сбыта продовольственных товаров без обязательных маркировки и нанесения информации, совершенные организованной группой в особо крупном размере», ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ «Покушение на осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой».

Обвиняемые свою вину не признали. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.