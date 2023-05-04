В Тамбове объявили торги на реконструкцию концертного зала

В Тамбове ведется поиск подрядчика, который завершит реконструкцию концертного зала. Начальная стоимость контракта составляет 384,6 млн рублей.

Средства на выполнение работ будут выделены из областного бюджета. В качестве заказчика выступает министерство градостроительства и архитектуры региона, пишет ИА «Абирег». Подрядчику необходимо выполнить капитальный ремонт филармонии в пять этапов. Запланировано увеличение площади учреждения с 6 тыс. до 8,6 тыс. кв. м. Вместо одного главного зала будут организованы камерный и малый залы вместимостью 99 и 300 зрителей. Выполнить работы необходимо до 29 декабря.

Реконструкция филармонии началась в 2012 году. Тогда торги выиграла компания ООО «СТИК». Подрядчик обанкротился, работы были заморожены в 2016 году. Спустя некоторое время за ремонт взялась другая компания, однако было выявлено множество недочетов от прошлого подрядчика. В 2020 году были объявлены новые торги, но желающих выполнить работы не оказалось.