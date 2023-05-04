В Нижнем Новгороде вновь отложили запуск «Соталии»

Запуск пассажирского речного судна «Соталия» по рекам Нижнего Новгорода отложен на неопределенный срок, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на компанию «Вдолет».

«Соталия» выйдет на маршрут, когда паводковые условия позволят компании установить причал в районе «Стрелки». О запуске судна сообщат дополнительно, пишет ИА «НьюсНН».

Первый рейс «Соталии» мог состояться еще 1 мая, но его отложили из-за высокого уровня воды на Оке и Волге.

Ожидается, что сперва уникальный катер будет работать на прогулочных рейсах. Но, как только погодные условия станут благоприятными для установки дебаркадера, «Соталия» будет курсировать по Волге от Нижне-Волжской набережной до Стрелки.