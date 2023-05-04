Ленинская районная больница в ЕАО получила новый рентген-аппарат

Ленинская центральная районная больница в Еврейской автономной области получила новый рентген-аппарат. Об этом ИА EAOMedia сообщили в региональном правительстве.

В среду, 3 мая, оборудование поступило в медучреждение. В ближайшее время его соберут и установят, после чего можно будет приступать к обследованию пациентов.

Стоимость рентгеновского комплекса Р-500 «Дуограф» российского производства составила более 15 млн рублей. Средства были выделены из территориального фонда ОМС.

Ленинская ЦРБ обслуживает свыше 14 тыс. человек. Предыдущий рентген-аппарат в медучреждении вышел из строя в 2022 году.