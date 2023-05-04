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В Кремле заявили, что обращения Путина или экстренного совещания Совбеза не планируется

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что заседания Совета безопасности РФ в связи с атакой беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на резиденцию президента в ближайшее время не планируется.

«Обращения не планируется, Совбеза экстренного нет. По плану президента оперативное совещание завтра, в пятницу», — сказал пресс-секретарь в разговоре с журналистами 4 мая.

Вместе с тем он предположил, что, с большой долей вероятности, эта тема будет затронута в ходе совещания.

На вопрос о том, был ли теракт осуществлен из российских регионов, Песков отметил, что за ответом следует обратиться к следователям и спецслужбам.

«Надеемся, что в свое время на все это будет свет пролит», — указал он.

Говоря о реакции президента РФ Владимира Путина на произошедшее, Песков подметил, что глава государства всегда сохраняет спокойствие и собранность даже в самых сложных ситуациях. Он добавил, что Следственный комитет (СК) и необходимые службы занимаются расследованием атаки беспилотников на Кремль. Известно, что в результате атаки было повреждено два медных листа, которые покрывают купол Сенатского дворца, других разрушений нет.

Сбить засланца: российским силовикам разрешат атаковать беспилотники
Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Накануне, 3 мая, пресс-служба президента сообщила о попытке нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по Кремлевской резиденции. Случившееся расценили как попытку покушения на главу государства. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Наряду с этим МИД Сирии осудил атаку, назвав произошедшее террористическим актом. Отмечалось, что Дамаск поддерживает право Москвы защищаться от таких опасных террористических атак и следить за тем, чтобы они не повторялись.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в свою очередь указал, что Россия ответит на украинскую атаку БПЛА на Кремль, когда сочтет это необходимым. Он также подчеркнул, что ответ будет дан в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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