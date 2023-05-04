Исторические керамиды нашли в церкви в центре Пскова

В центре Пскова в церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца специалисты нашли древние керамиды. Об этом сообщается в Telegram-канале «АСМ ГРУПП/Комплексные архитектурные и реставрационные проекты».

Эта церковь является объектом культурного наследия ЮНЕСКО, отмечает Псковское агентство информации. На ее территории проводятся археологические работы.

До того момента 386 исторических керамид эксперты обнаружили и задокументировали в пещерах Псково-Печерского монастыря. Их признали объектом культурного наследия. Таким образом, они стали предметом охраны федерального значения. Теперь специалисты переводят со старославянского на современный русский язык надписи с печерских керамид.

Псковская лента новостей уточняет, что церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца является действующим православным храмом. Ранее это была территория Городецкого конца, района Пскова XIV века, окруженного крепостными стенами, городцом. На плите, которая находится в храме, указано, что церковь основана в 1339 году.

Керамидами называются плиты, закрывающие горизонтальные захоронения в стенах.