Ямочный ремонт стартовал на двух улицах Красноярска

В Красноярске на улицах Водянникова и Гагарина начался ямочный дорожный ремонт. Об этом сообщает городское управление дорог.

Пока речь идет только об укладке асфальта на колеях и глубоких трещинах. Ожидается, что работы займут несколько дней.

«Напоминаем, что в первую очередь приводятся в порядок магистральные улицы и пути следования общественного транспорта. Потом уже все остальное», — отметили в управлении.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, затем работы планируется провести в микрорайоне Солнечный.

3 апреля глава Красноярска сообщил, что в этом дорожном сезоне в городе отремонтируют Коммунальный и Октябрьский мосты. В целом на дорожные работы в Красноярске в 2023 году предусмотрено свыше 1,5 млрд рублей.