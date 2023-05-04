В Кремле рассказали о расследовании атаки беспилотников на резиденцию Путина

Следственный комитет (СК) и необходимые службы занимаются расследованием атаки беспилотников на Кремль. Об этом заявил в четверг, 4 мая, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

«То, что произошло, подлежит тщательному оперативному расследованию. СК и необходимые службы этим занимаются», — сказал он во время брифинга.

Песков добавил, что сроки результатов будут зависеть от работы ведомств.

Также он сообщил о вариантах ответных мер Москвы на на попытку удара Киева. По словам Пескова,«речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах».

Попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Как указал политолог Дмитрий Солонников, в контексте попытки Украины нанести удар по Кремлю дипломатия не имеет смысла. Он отметил, что сейчас важнее разобраться, откуда прилетело беспилотное устройство, как оно прилетело, как прошло системы противовоздушной обороны.

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