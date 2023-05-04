Археологи нашли 20 стоянок и захоронений в шести районах Приангарья

На территории шести районов Иркутской области археологи за последний год обнаружили 20 стоянок и захоронений. Об этом заместитель службы по охране объектов культурного наследия региона Мария Назарова сообщила ТАСС 3 мая.

Объекты расположены в Бодайбинском, Братском, Нижнеилимском, Ольхонском, Осинском и Усть-Удинском районах. Среди них — стоянки, могильник, ритуально-погребальный комплекс. Их еще предстоит изучить специалистам.

«Объекты археологического наследия являются уникальными источниками информации о зарождении и развитии культуры древнего населения региона от каменного века до средневековья», — отметила Мария Назарова.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о включении каждого из объектов в госреестр объектов культурного наследия народов РФ, пишет ИА IrkutskMedia. Пока что они включены в перечень выявленных объектов.