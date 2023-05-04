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Концерн Henkel завершил продажу своих активов в России

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Немецкая компания по производству бытовой химии и строительных материалов Henkel завершила продажу своих активов на территории России, сообщили в концерне 4 мая.

«20 апреля 2023 года Henkel объявила о подписании соглашения о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов. <…> Тем временем транзакция была завершена, цена продажи составляет 54 млрд рублей», — говорится в сообщении компании на сайте.

В состав консорциума, который стал новым владельцем бизнеса Henkel в РФ, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

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О подписании соглашения было объявлено в тот же день, 20 апреля. Сообщалось также, что «соответствующие российские органы <…> одобрили сделку».

16 апреля выяснилось, что «Henkel Россия» начала русифицировать бренды из своего портфеля до окончания продажи активов. Теперь в онлайн-магазинах можно увидеть «Вернель» вместо Vernel, «Персил» вместо Persil и аналогичные измененные на кириллицу варианты.

В апреле прошлого года штаб-квартира Henkel в ФРГ объявила об уходе компании с российского рынка.

У Henkel было 11 заводов в разных регионах РФ.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой. Однако вскоре ряд брендов объявил о возвращении на российский рынок.

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