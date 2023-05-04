В ПСБ рассказали о кредитовании бизнеса в СКФО

ПСБ занимает лидирующие позиции по кредитованию малого и среднего бизнеса в Северо-Кавказском регионе. Об этом в рамках первой Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах рассказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

По словам Подгузовой, малый и средний бизнес является важной составляющей социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа и формирует более трети ВВП региона, а также обеспечивает работой свыше 1 млн человек.

«При этом уровень проникновения финансовых услуг и инструментов в СКФО уступает среднероссийским, что сдерживает потенциал развития как МСБ, так и региона в целом. На наш взгляд, экономическому подъему в республиках Северного Кавказа будет способствовать расширение, в том числе, и банковской инфраструктуры, поддерживающей предпринимательскую деятельность на ежедневной основе», — отметила спикер, выступая на организованной банком сессии на тему «Современные финансовые инструменты как драйвер развития предпринимательства и экономики СКФО».

В рамках сессии также обсуждались такие темы, как исламский банкинг, привлечение финансирования на бирже, программы льготного кредитования бизнеса и содействие банков предпринимательской инициативе в СКФО, в том числе поднимался вопрос вовлечения большего числа женщин в предпринимательство и их роль в росте деловой активности.