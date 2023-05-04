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Более 400 км подмосковных дорог привели в порядок к Дню Победы

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В Московской области отремонтировали более 400 км автодорог и подъездных путей, которые активно используются жителями и гостями региона в День Победы. В рамках проекта устранили более 3 тыс. ям, помыли 520 км дорог и около 90 км ограждений. Наиболее активно работы шли в подмосковной Истре.

По словам главы регионального минтранса Алексея Гержика, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», дорожные службы также восстановили разметку, отремонтировали остановки и ограждения. В работах было задействовано более 2,1 тыс. сотрудников и около 1 тыс. единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Москве монумент Победы на Поклонной горе привели в порядок после зимы. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли монумент, весь процесс занял у них около восьми часов. В работе были задействованы 10 человек и спецтехника. Некоторые участки скульптуры пришлось чистить вручную из-за сложности рельефа.

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