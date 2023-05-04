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«Росатом» подтвердил получение письма об американских технологиях на ЗАЭС

«Росатом»: ответ на письмо минэнерго США об американских технологиях на ЗАЭС направлен по дипканалам
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Госкорпорация «Росатом» 4 мая подтвердила «Известиям» факт получения письма министерства энергетики США относительно якобы имеющейся на Запорожской АЭС технической информации, экспорт которой контролируется правительством США в соответствии с законодательством США.

Как отметили в компании, ответ «Росатома» направлен по дипломатическим каналам.

«Российская Федерация всегда соблюдала и соблюдает все международные обязательства в области нераспространения и экспортного контроля. В полной мере это касается и Запорожской АЭС, где во взаимодействии с МАГАТЭ российская сторона обеспечивает выполнение всех правил и норм ядерной безопасности и физической защиты», — подчеркнули в сообщении.

Также в «Росатоме» добавили, что корпорация проинформировала МИД РФ о своей готовности обсуждать с американской стороной интересующие минэнерго США вопросы в рамках действующих соглашений между правительствами РФ и США о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Ядро проблемы: как прошел визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Рафаэль Гросси объявил о разработке нового подхода к безопасности станции

18 апреля CNN сообщил, что минэнерго США предупредило «Росатом» о том, что на ЗАЭС находятся американские ядерные технологии и содержатся технические данные, подлежащие экспортному контролю со стороны Вашингтона. В письме, направленном на имя гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, Вашингтон призывает Москву «не трогать» эти «ядерные технологии». Министерство предупредило, что неавторизованный доступ к ним будет считаться нарушением законодательства США.

21 апреля глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ситуацией в районе ЗАЭС из-за обстрелов, которые эксперты агентства фиксировали почти ежедневно. В тот же день сообщалось, что российские военнослужащие, защищающие Запорожскую АЭС, уничтожили более 70 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью антидроновых ружей.

До этого в апреле постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что шансы достичь договоренности по обеспечению безопасности ЗАЭС есть, но они невелики.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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