В Омске закрыли проезд по Тюменской из-за треснувшего асфальта

Улицу Тюменскую, связывающую Фрунзенский мост с центром Омска, полностью перекроют в четверг, 4 мая, из-за треснувшего асфальта. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем Telegram.

Ограничения вводятся с 13:00. Пока не известно, когда дорога будет вновь доступна для движения, пишет ИА «Город55».

По словам градоначальника, по Тюменской не может без проблем проехать даже маленький грузовик. Он добавил, что после просыхания земли вместе с работниками департамента городского хозяйства посмотрит, какой объем ремонта необходим.

В связи с перекрытием дороги главе омского дептранса Вадиму Кормильцу совместно с ГИБДД поручено решить вопрос распределения транспортных потоков.

Как отмечает ИА «Омскрегион», из-за плохого состояния асфальта на Тюменской ограничили скорость и запретили проезд грузовиков еще 28 апреля. Теперь разрушения проезжей части стали более масштабными.

В администрации города предположили, что трещины могут возникать из-за двух источников холодной воды, которые проходят под дорогой. Жители Омска также заметили, что асфальт ведет каждый раз в период таяния снега и уже после того, как все высохнет.