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В ЛНР сообщили о крупной колонне техники ВСУ на пути к Северску

ТАСС: крупная колонна техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска для атаки на Кременную
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили крупную колонну техники в сторону Северска для возможной атаки на Кременную в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом ТАСС 4 мая сообщили в силовых структурах региона.

«Достаточно крупная колонна военной техники ВСУ выдвинулась в сторону Северска. Это кременское и лисичанское направления, где пытаются сконцентрировать силы либо для основного, либо отвлекающего удара», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что эти силы могут быть задействованы для атаки на Кременную в Северодонецком районе.

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Ранее в этот день помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов указал, что причины для паники в ЛНР на фоне заявлений Украины о наступлении отсутствуют, поскольку российские силы готовы его отразить.

Накануне, 3 мая, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось. По его мнению, в активную фазу наступление может перейти в ближайшие дни.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда ВСУ перейдут в наступление. Украинский президент его сроков не привел, но отметил, что наступательные действия начнутся уже скоро.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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