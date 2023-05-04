Движение ограничат на подъезде к Саратову из-за велогонки

В Саратовской области из-за соревнований по велосипедному спорту 5 мая ограничат автомобильное движение. Об этом предупредили в администрации Саратова.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на мэрию, с 13:30 до 17:00 будут ограничены движение и стоянка машин на подъезде к селу Сосновка на трассе Р-22 «Каспий», на подъезде к Саратову дороги М-4 «Дон» Тамбов — Волгоград — Астрахань.

Исключение сделают для транспорта, обеспечивающего проведение мероприятия, для автомобилей аварийно-технических служб, а также для автомобилей граждан, следующих к месту жительства.