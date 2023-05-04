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Посол РФ в США Антонов: Москва ответит на атаку дронов на Кремль, когда посчитает нужным

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Посол РФ в США Анатолий Антонов 4 мая заявил, что Москва ответит на попытку Киева совершить атаку беспилотников на Кремль.

«Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым», — сообщил он в своем Telegram-канале.

По словам Антонова, Россия даст ответ в соответствии с оценкой угрозы для руководства страны со стороны Украины. Он уточнил, что преступления режима украинского президента Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что у Киева «нет никакого желания искать мир и спасти тысячи жизней простых украинцев». Кроме того, посол добавил, что атака беспилотников на Кремль будет учитываться в выстраивании линии реализации целей и задач спецоперации.

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Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Попытка удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом украинского лидера Владимира Зеленского быть не может. Он также заявил, что «киевский нацистский режим» необходимо признать террористической организацией.

Политолог Дмитрий Солонников в свою очередь указал, что попытка Киева нанести удар по Кремлю — это далеко не первое нападение противника на гражданские объекты России и дипломатия в данном контексте не имеет смысла. Он отметил, что сейчас важнее разобраться, откуда прилетело беспилотное устройство, как оно прилетело, как прошло системы противовоздушной обороны.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту попытки атаки беспилотников на кремлевскую резиденцию президента России. По данным ведомства, два беспилотника были нацелены на Кремль, но были вовремя выведены из строя.

4 мая военный эксперт Дмитрий Дрозденко в беседе с «Известиями» заявил, что если и возможны переговоры с Киевом после атаки Украины на Кремль, то во время капитуляции. Он подчеркнул, что, в то время как противник позволил себе атаковать кремлевскую резиденцию главы государства, Россия при всех возможностях воздерживалась от ударов по политическому центру Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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