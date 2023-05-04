Нарушения нашли при проведении выставки кошек в Тамбове

В Тамбове с нарушениями провели выставку кошек в одном из торговых центров. Выездное обследование проводили специалисты регионального управления Россельхознадзора. Мероприятие состоялось в начале мая этого года.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру», юридическое лицо использовало животных в культурно-зрелищных целях в рамках выставки. Ее продолжительность составила более четырех календарных дней. А это является нарушением «Требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях», утвержденных постановлением правительства.

Организатору объявили предостережение о недопустимости нарушения требований.

Агентство уточняет, что в январе такое же нарушение требований в области обращения с животными обнаружили в торговом центре Тамбова при проведении выставки кошек.