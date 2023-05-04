Стадион школы № 32 во Владивостоке откроют после ремонта до конца мая

Во Владивостоке продолжается обновление пришкольных стадионов. Один из них, расположенный у школы № 32, планируется открыть уже в мае, сообщает региональное правительство.

«В школе № 32 скоро откроется обновленный стадион с новым футбольным газоном, беговой дорожкой и баскетбольной площадкой», — говорится в сообщении властей.

По словам директора школы Павлины Проживиной, открытие стадиона запланировано на 20 мая, баскетбольной площадки — на 1 июня.

Как уточняет zr.media, также продолжается обновление стадиона школы № 74. Заниматься на нем смогут не только ученики, но и местные жители.

В конце марта сообщалось, что к новому учебному году при школах краевого центра создадут или приведут в порядок 32 стадиона и спортплощадок. Также запланировано строительство сразу четырех физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), два из них появятся во Владивостоке и по одному в Артеме и Находке.