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В Финляндии сообщили о расследовании акта вандализма в отношении консульства РФ

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Фото: Commons.wikimedia.org/Arild Vågen
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МИД Финляндии получило ноту посольства России с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности за совершенный акт вандализма в отношении консульства РФ в городе Марияхамн. Об этом в среду, 3 мая, сообщила газета Itlalehti.

«Министерство иностранных дел серьезно относится к вандализму в отношении дипломатических и консульских представительств. Важно, чтобы компетентные органы расследовали произошедшее», — сообщило МИД Финляндии изданию.

Кроме того, глава министерства иностранных дел страны Пекка Хаависто подтвердил газете, что дело расследуется.

Позднее издание добавило, что, по данным полиции, в здание консульства РФ бросили пивную бутылку и разбили оконное стекло. Помимо этого, был сорван почтовый ящик с подставки. По информации полиции, инцидент произошел вечером в воскресенье, 30 апреля.

Отмечается, что следствие установило подозреваемых, которые могут быть причастны к акту вандализму. В полиции также уточнили, что правоохранительные органы завершили осмотр места происшествия и продолжают расследование дела.

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Накануне МИД России сообщил об акте вандализма в отношении консульства РФ в Мариехамне. Согласно заявлению, в ночь на 1 мая 2023 года группой лиц на территорию российского загранучреждения были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы. По данным министерства, действия злоумышленников несли прямую угрозу жизни сотрудников дипмиссии.

Посольство России в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности за данный инцидент с консульством.

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