В водоемах Ростовской области нашли уничтожающую комаров рыбу

Ученые обнаружили в водоемах Ростовской области новый вид рыб из Китая, которые уничтожают комаров. Об этом сообщает Министерство образования и науки России.

Речь идет о мелкой рыбе под названием китайская медака. Ее родиной является Юго-Восточный Китай. Оттуда она попала на северо-запад страны, а затем в Казахстан, пишет RostovGazeta.

Длина медаки составляет не более 5 см. Хозяйственной пользы она не несет, однако ее активно используют для борьбы с комарами. Так, в 1974 году для борьбы с кровососущими насекомыми в водоемы Краснодарского края выпустили более 6 тыс. особей рыбы. Уже оттуда она перебралась в Ростовскую область.

Ранее врач рассказала о стратегии выбора комарами жертв для укуса. Насекомые в первую очередь ориентируются на запах человека и температуру его тела.