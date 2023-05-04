Стелу «Казань — город трудовой доблести» открыли в столице Татарстана

В столице Татарстана Казани открыли стелу «Казань — город трудовой доблести». Ее установили в сквере у железнодорожного вокзала «Казань-2».

В церемонии открытия принимал участие глава республики Рустам Минниханов. В своей речи он напомнил, что Татарстан в годы Великой Отечественной войны был важнейшим тыловым центром страны. В регион было эвакуировано более 70 предприятий. Для фронта производилось порядка 600 наименований боеприпасов, снаряжения, оружия. Заводы выпускали самолеты, авиамоторы, артиллерийские снаряды. Женщины, дети и пожилые люди работали на пределе возможностей, сказал Минниханов, чьи слова приводит ИА «Татар-информ».

Для увековечения подвига трудовых коллективов в Татарстане учредили звание «Предприятие трудовой доблести». Такой статус есть сейчас у 20 республиканских предприятий.

Тем временем жители Казани недовольны тем, что у новой стелы нет пешеходных дорожек. Об этом, в частности, Inkazan.ru рассказала местная жительница Анна. По ее словам, люди сами протоптали удобные тропинки от стелы. Это сделано для удобства, чтобы не обходить площадь окольными путями. Пешеходный переход от метро к улице Декабристов власти так и не сделали, несмотря на открытие стелы, недоумевают жители.

Ранее в апреле сообщалось, что движение по трассе М-12 от Москвы до Казани может открыться к концу года.