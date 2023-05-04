Оборот фальшивых купюр значительно сократился в Калужской области

Количество выявленных фальшивых купюр сократилось в пять раз в I квартале в Калужской области. В основном злоумышленники подделывают банкноты номиналом 5000 рублей.

По данным отделения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в Калужской области, всего выявлено 15 поддельных купюр. За I квартал 2022 года было обнаружено 75 фальшивок. Об этом сообщает газета «Весть».

Почти половина выявленных подделок — купюры номиналом 5000 рублей. Также из оборота изъяли две купюры номиналом 2000 рублей и пять купюр номиналом 1000 рублей. Кроме того, обнаружена поддельная рублевая монета.

За весь 2022 год было выявлено 178 поддельных купюр. 104 купюры имели номинал 5000 рублей.

Жителям региона напоминают об осторожности при использовании наличных денег, особенно в небольших магазинах, на рынках и автозаправках. Следует проверять не меньше трех признаков подлинности банкнот.