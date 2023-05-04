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Улицы с домами живущих в них ветеранов войны отремонтируют в Мурманске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Мурманске проведут ремонт 11 улиц, на которых проживают ветераны Великой Отечественной войны, а также двух улиц, названных в честь героев и событий тех лет. Работы пройдут в рамках акции «Улица Победы».

Как уточняет ИА «Би-порт» со ссылкой на региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства, дорожный ремонт ждет улицы Молодежная, Алексея Хлобыстова, Карла Либкнехта, проспект Героев-североморцев, а также улицы Молодежная в Росляково, проезд от дома № 88 на Александра Невского до Кирпичной, Челюскинцев, Георгия Седова, Старостина, Карла Маркса, Шмидта, Профсоюзов и Кольский проспект.

Кроме того, приведут в порядок дороги, ведущие к мемориалам Великой Отечественной войны. Так, на улице Профсоюзов стоит памятник Герою Советского Союза Анатолию Бредову и памятник «В честь строителей, погибших в 1941–1945 годах», а на проспекте Героев-североморцев находится памятник печной трубе, мемориал стойкости жителей Мурманской области в годы войны.

Акция «Улица Победы» проводится с 2019 года. В ней принимают участие все регионы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее сообщалось, что в Мурманской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в порядок два моста, расположенных на трассе Кола – Серебрянские ГЭС. Речь идет о переправах через реки Средняя и Малая Средняя.

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