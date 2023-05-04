Больше 800 человек пострадали от укусов клещей в Вологодской области

С начала сезона в Вологодской области 829 человек пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает ИА FlashNord со ссылкой на управление Роспотребнадзора региона.

В числе пострадавших — 192 ребенка. В медицинских учреждениях продолжается вакцинация населения против клещевого энцефалита. По последним данным, прививки поставили 68,3 тыс. человек, в том числе 29,9 тыс. детей.

В ведомстве уточняют, что обычно наибольшая активность клещей в Вологодской области наблюдается в мае и июне. Жителям региона напоминают о необходимости использования акарицидных средств при выходе на природу. Кроме того, рекомендуется выбирать одежду, которая максимально закрывает поверхность тела.

В Новосибирской области у двух человек заподозрили энцефалит после укуса клещей. Всего в больницы обратились 43 человека.