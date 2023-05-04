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«РИА Новости»: в Киеве и Одессе в ночь на 4 мая прогремела серия взрывов

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В Одессе и Киеве произошла серия взрывов. Об этом 4 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По данным издания «Думская», в Одессе произошло несколько взрывов, после чего там начали работу силы противовоздушной обороны (ПВО).

В свою очередь, «Страна.ua» отмечает, что в Киеве после взрыва также работает ПВО.

Как указано на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Черкасской, Николаевской и Одесской областях страны.

Остановись в мгновенье: нанесены новые удары по инфраструктуре Украины
Целями атак стали объекты энергетики, которые обеспечивают работу транспорта и военной промышленности

В этот же день глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в городе Никополь повреждено промышленное предприятие. По его словам, предприятие было повреждено минувшей ночью. На месте возник пожар, который спасатели ликвидировали.

Тогда же стало известно, что в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, которая длилась более трех с половиной часов. Оповещение действовало с 02:21 до 06:03.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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