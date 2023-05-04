Глава сгоревшей Сосьвы Макаров подал в отставку

Глава уральского поселка Сосьва в Свердловской области, где произошел крупный пожар с человеческими жертвами, Геннадий Макаров подал в отставку. Об этом «Известиям» 4 мая сообщили в Департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

«Насколько нам известно, Геннадий Николаевич Макаров подал заявление о досрочном сложении полномочий главы Сосьвы», — рассказали в ДИП региона.

В департаменте также добавили, что дума Сосьвинского городского округа проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит данное заявление.

2 мая президент России Владимир Путин потребовал восстановить жилье пострадавших от пожара поселков в Сосьве к началу отопительного сезона. Глава государства вместе с тем согласился с предложением восстановить лечебно-исправительную колонию и наградить сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), спасавших от пожара людей.

Российский лидер наряду с этим сообщил, что более 22,5 млн рублей перечислили жителям пострадавших поселков.

Крупный пожар в Сосьве начался 25 апреля. По предварительным данным, загорелись опилки, огонь от которых распространился на постройки. Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и большое количество сухостоя. На тушение были направлены вертолет и группировка пожарных.

Согласно данным Следственного комитета (СК) России, в результате ЧП погибли два человека — мужчина и женщина. Было возбуждено два уголовных дела по факту пожаров в связи с возможной халатностью должностных лиц и причинением смерти по неосторожности.

Всего сгорело 114 жилых домов, кафе-бар и магазин, без крова осталось около 660 человек. Также была уничтожена тюремная больница, находившаяся в поселке. Восстановить жилой фонд поселка планируется в течение одного строительного сезона.