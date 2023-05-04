Один человек погиб при пожаре в частном доме в Пензенской области

Два крупных пожара зарегистрировано в частном секторе за сутки в Пензенской области. Один человек погиб.

Первое возгорание произошло в рабочем поселке Лунино. В ликвидации горения участвовали десять человек и четыре единицы техники. Дом площадью 81 кв. м и пристрой площадью 27 кв. м уничтожены огнем. Во время тушения обнаружено тело мужчины 1937 года рождения. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Еще один пожар произошел в селе Ильмино в ночное время. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и четыре единицы техники. Огонь уничтожил срубовой частный дом и надворную постройку. Кроме того, возгорание перешло на соседний участок, сгорел дровяник. В результате пожара пострадал мужчина 1979 года рождения.

В Московской области семь человек погибли во время праздничных выходных в результате пожаров в частных и садовых домах.