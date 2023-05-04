Пропавшего под Красноярском в декабре 2022 года журналиста нашли мертвым

Корреспондента газеты «Новый путь» Бирилюсского района Красноярского края, который пропал в декабре 2022 года, нашли 3 мая мертвым. Об этом рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии 4 мая.

«29 декабря 2022 года был корпоратив. Мужчину на такси отправили в село Арефьево Бирилюсского района, он домой заходить не стал и ушел в неизвестном направлении. В марте 2023 года в связи с безрезультатными поисковыми мероприятиями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). <…> Вчера примерно в 400–500 м от его места жительства местными жителями было обнаружено его тело», — сообщили в ведомстве ТАСС.

По предварительной версии ГСУ СКР по региону, мужчина скончался от переохлаждения. Точная причина смерти будет установлена судебно-медицинской экспертизой.

4 мая стало известно о том, что следователи на Кубани обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора Татьяны Мостыко с признаками насильственной смерти. 3 мая было обнаружено тело ее коллеги 37-летнего Кирилла Чубко также с признаками насильственной смерти.

В убийстве подозревают 31-летнего рецидивиста Демьяна Кеворкьяна, 30-летнего Анатолия Двойникова и 44-летнего Арама Татосяна. Всех их задержали.

1 мая на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае в лесополосе был обнаружен полностью сгоревший автомобиль пропавших аниматоров. Жена Чубко Дарья рассказала, что 28 апреля аниматоры выехали на автомобиле Hyundai из станицы Крыловская в город Усть-Лабинск. Проезжая участок автодороги М-4 «Дон» вблизи станицы Березанская, они пропали. Поздно вечером ее супруг перестал выходить на связь. Тогда же с банковских карт мужчины начались списания, всего исчезло около 200 тыс. рублей.