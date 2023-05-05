Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Зенит» — «Спартак»

Матчи между этими командами всегда носят принципиальный характер, а зачастую оборачиваются скандалами. Так было в ноябре в игре на Кубок России, когда основное время закончилось массовой дракой и удалением шести футболистов с обеих сторон.

В предстоящем 26-м туре РПЛ ждать качественного противостояния между Москвой и Питером можно еще и потому, что и «Зенит», и «Спартак» находятся вверху таблицы, в первой тройке. Красно-белые борются за медали, а сине-бело-голубые почти обеспечили себе пятое подряд чемпионство. Оформить победу в РПЛ подопечные Сергея Семака могут уже в ближайшем туре. И вряд ли они откажутся от этой возможности в игре с заклятым врагом, чтобы отпраздновать очередное завоевание золотых медалей на глазах у спартаковских игроков и болельщиков. Это делает интригу вокруг ближайшего матча еще острее.

7 мая, 18:00, стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Хоккей

Турне сборной России – 25

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Уже второй год подряд вопреки традиции май для сборной России по хоккею обходится без участия в чемпионате мира. Наша команда по-прежнему отстранена от международных соревнований и заполняет пространство в календаре товарищескими играми.

В эти дни проходит турне по регионам, а также по странам постсоветского пространства. Команда Россия-25 (средний возраст не старше 25 лет) в середине этой недели уже выиграла два матча у Белоруссии (4:0 и 6:2) в Челябинске, и теперь отправляется в Астану, где в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open 2023 в пятницу встретится с готовящейся к мировому первенству командой Казахстана, а сутки спустя — с теми же белорусами. Затем наша сборная полетит в Красноярск. И там 9 мая проведет еще одну встречу с Белоруссией.

5 мая, 16:30, Казахстан – Россия-25. 6 мая, 14:00, Россия-25 – Белоруссия. «Барыс Арена» (Астана, Казахстан). 9 мая, 12:00, Россия-25 – Белоруссия. «Платинум Арена» (Красноярск). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Страна»

Теннис. Турнир «Мастерс»

Фото: REUTERS/Juan Medina

Очередной, уже четвертый по счету теннисный турнир второй категории после «Большого шлема» проходит в Мадриде. В предыдущих трех «Мастерсах» нынешней весны до финала доходили россияне. Даниил Медведев проиграл решающий матч в Индиан-Уэллсе и выиграл в Майами, а Андрей Рублев завоевал трофей в Монте-Карло. Сейчас в столице Испании их успех может повторить Аслан Карацев, дошедший до полуфинала. Он впервые так далеко забрался на «Мастерсе». И в субботу поборется за выход в финал с немцем Яном-Леннардом Штруффом. А в случае успеха сыграет в воскресной решающей встрече с испанцем Карлосом Алькарасом или хорватом Борном Чоричем. Также данный трофей может покориться россиянам в мужском парном разряде. В субботнем финале Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграют с Роханом Бопанной из Индии и Мэттью Эбденом из Австралии.

5 мая, 17:00, одиночный полуфинал Алькарас — Чорич. 6 мая: 16:30, парный финал; 17:00, одиночный полуфинал Карацев — Штруфф. 7 мая, 19:30, одиночный финал. Стадион «Каха Махика», корт имени Аранчи Санчес-Викарио (Мадрид, Испания). Прямые трансляции на сайтах ATP

Баскетбол

Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС – «Локомотив-Кубань»

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Нынешний сезон в российском баскетболе оказался самым необычным за 15 лет существования Единой лиги. По итогам стартующего в выходные финала плей-офф у этого турнира появится новый чемпион. Почти вечный победитель соревнования, а также его предшествующих версий московский ЦСКА вылетел этой весной на стадии полуфинала. Та же участь постигла прошлогоднего чемпиона петербургский «Зенит». Теперь за трофей поборются казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Обе команды еще ни разу не выигрывали золото, так что в течение ближайших двух с половиной недель кто-то из них добьется небывалого в своей истории успеха. Уже в выходные два стартовых матча финальной серии пройдут в Казани.

6 мая, 14:00. 8 мая, 15:00. «Баскет Холл» (Казань). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Смешанные единоборства

Турнир UFC 288. Мовсар Евлоев – Диего Лопес

Фото: Getty Images/Chris Unger/Zuffa LLC

Главным поединком вечера MMA в городе Ньюарке (штат Нью-Джерси) станет титульный бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом из Ямайки и мексиканцем Генри Сехудо. Но для российских зрителей наиболее интересное событие — схватка в рамках основного карда в полулегком весе между нашим Мовсаром Евлоевым и бразильцем Диего Лопесом. 29-летний россиянин за свою профессиональную карьеру не проиграл ни одного из своих 16 боев, включая шесть поединков в UFC. И постарается продолжить эту традицию в ближайшие выходные.

7 марта, 05:00. Prudential Center (Ньюарк, США). Прямые трансляции «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Волейбол

Женщины. Чемпионат России. Финал. Третий матч.

«Локомотив» (Калининград) – «Динамо» (Москва)

Фото ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В праздничные выходные может определиться победитель сезона в женском волейболе. В отсутствие еврокубков этот трофей стал главным для российских клубов. Действующий чемпион страны — калининградский «Локомотив» — проводит финальную серию с московским «Динамо» и оказался на грани потери статуса лучшей команды страны. После двух домашних встреч волейболистки бело-голубых ведут 2:0 и теперь едут в Калининград, где в случае победы в предстоящем третьем матче обеспечат себе чемпионство. Если же победит «Локомотив», то серия продолжится и может растянуться до пяти игр.

8 мая, 17:00. Дворец спорта «Янтарный» (Калининград). Прямая трансляция на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»