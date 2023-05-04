Сальдо заявил о пресечении попыток активизации ВСУ в Херсонской области

Все попытки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировать свои действия в Херсонской области пресекаются силами российской артиллерии. Об этом сообщил в четверг, 4 мая, глава региона Владимир Сальдо.

«Наши военные жестко пресекают все попытки противника активизироваться в Херсонской области. <…> Артиллерия громит врага в местах скопления и при перемещениях», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

В качестве подтверждения своих слов он рассказал, как накануне российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направленных украинскими нацистами на мирные населенные пункты области.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило, что российские военные отбили атаку украинских беспилотников на жилые кварталы населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка, Подстепное и Саги Херсонской области.

2 мая стало известно об уничтожении силами РФ одной самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» и одного миномета с боекомплектом и расчетом ВСУ на херсонском направлении. Речь идет о населенных пунктах Днепровское и Антоновка. В результате погибли восемь украинских боевиков, еще четверо получили ранения.

30 апреля было отмечено, что в районе поселка Гончарное в Херсонской области российские артиллеристы уничтожили САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ. Артиллерийская установка была ликвидирована вместе с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом. Также в районе Ромашково российские силы уничтожили 152-миллиметровую гаубицу 2С3 «Акация» с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.