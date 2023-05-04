В КНР уличили ЦРУ в организации кибератак и «цветных революций» по всему миру

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США стоит за множеством хакерских атак и организацией «цветных революций» по всему земному шару. Об это говорится в докладе китайского Национального центра экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки «360», опубликованном в четверг, 4 мая.

«В течение длительного времени ЦРУ США тайно осуществляло «мирную эволюцию» и «цветные революции» по всему миру, а также продолжало заниматься шпионажем и воровством секретных данных», — приводит цитату из отчета газета China Daily.

Как утверждается в отчете, с начала XXI века быстрое развитие Интернета предоставило ЦРУ новые возможности для проникновения, подрывной деятельности и саботажа.

Так, отмечается, что именно ЦРУ стоит за организацией «цветной революции» на Украине в 2014 году, «революции подсолнухов» на Тайване, «шафрановой революции» в Мьянме в 2007 году, «зеленой революции» в Иране в 2009 году, попыткой госпереворота в Белорусии и многими другими.

По данным отчета, за последние несколько десятилетий ЦРУ свергло или попыталось свергнуть не менее 50 законных правительств других стран (в то время как ЦРУ признало только 7 из них), вызвав беспорядки в них.

Отмечается, что в США разработали программное обеспечение, которое не требует телефонного, кабельного или спутникового подключения и может легко скрываться от любой формы государственного наблюдения. С помощью него ЦРУ может контролировать сети других стран в любое время и в любом месте для кражи важных и конфиденциальных данных.

Ранее, в конце апреля, немецкая газета Die Zeit со ссылкой на опубликованные секретные документы Пентагона сообщила, что американская разведка могла следить за коммуникациями внутри министерства обороны Германии. Конкретно речь шла о закрытой встрече представителей ведомства с военными кругами Китая, которая прошла 20 февраля. В качестве метода получения информации указывалась «разведка средствами связи», что может подразумевать перехват онлайн-переписок или взлом IT-систем.

В том же месяце Би-би-си также со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона отметила, американские власти могли вести слежку за генеральным секретарем Антониу Гутерришем. Как отмечалось, что в документах присутствуют подробности из разговоров Гутерриша с его первым заместителем Аминой Мохаммед. Сам Гутерриш при этом не удивился факту прослушивания личных разговоров.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет почти о 100 документах, которые касаются боевых возможностей Украины, поддержки НАТО и уязвимости киевской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину.