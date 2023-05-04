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Нелегальную свалку ликвидируют в Коми почти за 3 млн рублей

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В Ухте (Республика Коми) объявили торги на ликвидацию несанкционированной свалки на улице Сосновой. Начальная стоимость контракта составляет 2,94 млн рублей.

В качестве заказчика выступает администрация муниципального округа. Согласно проекту, ликвидировать свалку необходимо до 28 июля 2023 года. Площадь скопления мусора составляет 2,17 тыс. кв. м. Об этом сообщает ИА «Комиинформ». Подрядная организация должна вывезти строительный мусор на самосвалах.

Решение о ликвидации свалки было вынесено Ухтинским городским судом еще в январе 2021 года. Исполнителя работ определят 10 мая.

В Ахтубинске (Астраханская область) выполняют рекультивацию свалки площадью 23,5 га. На текущий момент вывезено 450 тыс. т отходов.

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