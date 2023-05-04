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Анонсирована программа московских театров к 9 Мая

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Столичные театры подготовили свыше 100 спектаклей и концертов в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Театры подготовили классические и современные постановки. Некоторые из них появились в репертуарах совсем недавно. Другие уже полюбились зрителям. На концертах прозвучат как хорошо знакомые, так и новые композиции», — отметила она.

9 мая в Театре сатиры пройдет спектакль-концерт «Синий платочек», в основу которого легла пьеса Григория Горина «Прощай, конферансье!», повествующая о жизни фронтовых актерских бригад. Худрук театра Александр Ширвиндт и народная артистка СССР Вера Васильева со сцены поделятся воспоминаниями о работе с актерами-фронтовиками Анатолием Папановым и Валентином Плучеком.

Детский музыкальный театр юного актера в этот день представит на сцене «Театра русской драмы» спектакль «Не унывай!» по мотивам поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского. А в Московском театре на Таганке состоятся три исторических спектакля на разных сценах: пьеса «Поцелуй. Конармия» по рассказу Исаака Бабеля, «Четыре тоста за Победу» по песням и поэзии военных лет и «Мой бедный Марат» о жизни трех подростков в военные годы.

В Центре драматургии и режиссуры команда студентов и выпускников Российского института театрального искусства — ГИТИС сыграет спектакль «А зори здесь тихие…».

В тот ж день в Театре на Малой Бронной запланирован двухчасовой концерт ко Дню Победы. Двор культурного учреждения превратят в танцплощадку, где прозвучат известные песни и романсы.

Для участия в мероприятиях требуется предварительная регистрация.

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