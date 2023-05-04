В МЖД сообщили о человеке на пути на станции Отрадное

Человек попал под поезд на станции Отрадное в Московской области, поезда Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) прибывают в столицу с опозданием. Об этом сообщили в четверг, 4 мая, в пресс-службе МЖД.

«В 08:11 на станции Отрадное поездом № 6505 Москва – Голицыно был травмирован человек, который, по предварительной информации, нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре», — рассказали ТАСС в МЖД.

На время работы спасателей были задержаны некоторые пригородные поезда Белорусского направления, следующие из Москвы. Поезд возобновил движение в 09:20, отметили в пресс-службе магистрали.

В МЖД также призвали граждан соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

Накануне электричка сбила человека на станции Одинцово МЖД. На время оказания пострадавшему помощи в пути были задержаны пригородные поезда Белорусского направления.