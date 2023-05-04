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Житель Самары лишился 960 тыс. рублей из-за мошенников

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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении местного жителя. Бетонщик одного из предприятий лишился 960 тыс. рублей.

По словам мужчины 1972 года рождения, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что на имя самарца кто-то якобы пытается оформить кредит. Об этом сообщает НИА «Самара».

Для предотвращения операции потерпевшему якобы требовалось продиктовать код из SMS-сообщения. После завершения разговора со счета мужчины пропали 960 тыс. рублей.

В Саратове 52-летний мужчина лишился почти 1,5 млн рублей после общения с мошенником. Потерпевший оформил кредиты и перевел средства на «специальный» счет.

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