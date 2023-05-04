Спортзал отремонтируют в школе городка Карелии за 2 млн рублей

В школе № 2 города Питкяранта в Карелии к новому учебному году отремонтируют спортзал. Соответствующий контракт с подрядчиком уже заключен.

Подробности проекта рассказал председатель республиканского заксобрания Элиссан Шандалович. По его словам, которые приводит ИА «Карелinform», в период летних каникул строители обновят раздевалки, тренерскую, санузлы, душевые. В спортзале заменят освещение, проведут косметический ремонт. На эти цели из бюджета Карелии выделяется 2 млн рублей.

Кроме того, прорабатывается вопрос обновления оборудования и мебели для школьной столовой. Предложения должна сформировать и направить Шандаловичу районная администрация. Затем их рассмотрят в республиканском минобразования.

В 2022 году в школе, где проходит обучение около 900 детей из Питкяранты и поселка Ууксу, отремонтировали крыльцо, помещение моечной в пищеблоке и эвакуационные выходы.

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что в Карелии в этом году на ремонт и содержание дорог направят 12 млрд рублей.