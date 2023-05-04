Жительница Красноярска задержана за организацию убийства дочери ради квартиры

В Красноярске предотвращено заказное убийство 48-летней жительницы города, которое организовывала ее мать. Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия 4 мая, в отношении 67-летней женщины возбуждено уголовное дело, она задержана.

Жительница города «подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация приготовления убийства по найму»)», указано на сайте ведомства.

Согласно данным следователей, подозреваемая 19 апреля, намереваясь завладеть имуществом своей дочери, действуя с умыслом, нашла знакомого мужчину, которому сообщила о намерении совершить ее убийство. Посвященный в планы злоумышленницы мужчина организовал для нее встречу с потенциальным исполнителем преступления, которому было обещано выплатить 80 тыс. рублей, добавляет «Газета.Ru».

Исполнитель, действуя под контролем оперативных сотрудников, 3 мая инсценировал убийство женщины и сообщил заказчице о якобы совершенном убийстве, отметив, что причинил ее дочери ножевые ранения. После передачи ему денег, та была задержана. У следствия также есть данные, что пожилая мать таким же способом намеревалась убить еще и своего сына.

Ранее, 2 мая, региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело об убийстве двух мужчин в Туле. Тело 18-летнего мужчины обнаружили накануне, 1 мая, в одной из квартир на улице Металлургов. Под окнами квартиры было обнаружено тело второго погибшего. У двух мужчин на теле присутствовали признаки насильственной смерти.