ПСБ и «Кавказ.РФ» договорились о развитии инвестиционного потенциала Северного Кавказа

ПСБ и компания «Кавказ.РФ» договорились о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере для реализации на Северном Кавказе стратегически значимых инвестиционных проектов. Соглашение заключено в рамках Кавказской инвестиционной выставки, сообщается в пресс-релизе банка.

Отмечается также, что ПСБ и «Кавказ.РФ» подписали еще один договор — о совместной работе над проектом строительства пятизвездочного отеля в Нальчике. Общий объем инвестиций превысит 860 млн рублей. Открытие отеля, рассчитанного на проживание 147 человек, запланировано на конец 2024 года.

Председатель ПСБ Петр Фрадков отметил, что «Кавказ богат привлекательными туристическими и природными объектами, а развитие внутреннего туризма сейчас — один из важнейших факторов роста экономического потенциала как самого региона, так и страны в целом». По словам Фрадкова, ПСБ «заинтересован в повышении уровня туристической и инвестиционной привлекательности субъектов Северного Кавказа, в социально-экономическом развитии регионов СКФО и улучшении качества жизни населения» и выступит «надежным партнером «Кавказ.РФ» в создании инвестиционно-привлекательной среды» в округе.

Как заявил гендиректор «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов, деятельность компании направлена на то, чтобы «создавать условия для социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа за счет эффективного управления особыми экономическими зонами и выстраивания обоюдовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом». Юмшанов назвал одной из ключевых целей компании «содействие реализации инвестиционных проектов», направленных, в том числе на поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие территорий с преференциальными режимами, повышение инфраструктурной обеспеченности и эффективности использования природных ресурсов.