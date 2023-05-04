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Захарова заявила об ответственности Запада за действия киевского режима

Захарова: США и Запад отвечают за всё, что творит киевский режим
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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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За всё то, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы, заявила 4 мая в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обвинила США и Запад в уничтожении законной власти на Украине.

«[Они] поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение», — высказалась Захарова.

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
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Днем ранее Захарова предрекла конец неонацистского киевского режима. Она заявила, что «планам тех, кто взял украинский народ в заложники и <…> пытается изменить его национальную идентичность, оторвать от тех, с кем есть единое историческое прошлое и настоящее, не суждено сбыться».

24 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что нацистский режим Киева не может представлять интересы жителей Донбасса.

19 апреля МИД РФ указал на неонацистскую диктатуру киевского режима. Ведомство отметило, что Киев попытался скрыть авторитарную систему введением военного положения. Министерство пояснило, что такая система подразумевает абсолютную узурпацию власти, внесудебные расправы, жесткую цензуру, фактическую ликвидацию независимых СМИ и уничтожение политической оппозиции.

17 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на безудержную эскалацию ситуации на Украине стараниями Вашингтона и других столиц. До этого, 2 февраля, Лавров указал на то, что западные лидеры заставили Киев уйти от переговоров в тот самый момент, когда украинский конфликт можно было разрешить дипломатическим путем, и более ни одна из стран Запада не попыталась убедить Украину вернуться на путь диалога.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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