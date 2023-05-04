Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении промпредприятия

В городе Никополь Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.

По его словам, предприятие было повреждено минувшей ночью. На месте возник пожар, который спасатели ликвидировали. Название предприятия и подробности о повреждениях Лысак не привел.

«В городе повреждены <...> газопровод и линия электропередачи», — дополнил он.

Ранее в этот день сообщалось, что в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, которая длилась более трех с половиной часов. Оповещение действовало с 02:21 до 06:03.

Ранее, 30 апреля, в Павлограде Днепропетровской области прозвучали сильные взрывы. На следующий день глава военной администрации региона Сергей Лысак сообщил, что в городе повреждено промышленное предприятие.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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