Новая зеленая зона появится у набережной в Барнауле

В Барнауле в районе набережной реки Оби появится новая зеленая зона. Подрядчик начал благоустраивать сквер на улице Приречной. Дендроплан разработал НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко.

Рабочие сносят сухостойные аварийные деревья, а потом высадят 117 новых деревьев и кустарников. В зеленой зоне появятся тротуары, газоны, скамейки, урны, велодорожки, фонари и система видеонаблюдения.

Средства на благоустройство поступят из городского бюджета и от частных предпринимателей. Контракт на работы заключен с компанией «Виарум». Сдать готовый сквер должны до середины октября, пишет altapress.ru.

Ранее сообщалось, что в Барнауле завершилось обустройство части набережной Оби. На эти цели из городского бюджета было выделено около 16,5 млн рублей.