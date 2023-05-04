Свыше 450 тыс. т мусора вывезли с рекультивируемой свалки в Ахтубинске

В Ахтубинске (Астраханская область) ведется работа по рекультивации свалки. С территории вывезли свыше 450 тыс. т отходов.

Площадь территории, которую требуется зачистить, составляет больше 23,5 га. На участках, где мусор уже вывезен, рабочие ведут уплотнение дна. Об этом сообщает «Астрахань 24». В работах задействованы уплотнители, самосвалы и бульдозеры.

Отходы увозят на лицензированный полигон в Волжском. Рекультивацию проведут в два этапа — технический и биологический, их выполняют одновременно. Контроль за рекультивацией осуществляет «Росстройконтроль», правительство региона, а также министерство строительства и ЖКХ региона.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Чистая страна».