Продажи АвтоВАЗа в апреле выросли более чем в три раза

Продажи автомобилей Lada в России в апреле 2023 года выросли в 3,3 раза и составили 27 635 штук, этот показатель на 18,4% выше результата за март. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Как следует из данных о продажах компании за прошлый период, результат в апреле стал самым высоким с декабря 2021 года, когда компания смогла продать 29 919 автомобилей.

Наиболее популярной у клиентов моделью в прошлом месяце стала Granta. «Самая доступная модель бренда была продана в количестве 19 899 единиц», — говорится в пресс-релизе.

Niva Legend в апреле разошлась тиражом 3391 автомобиль. Кроме того, в апреле АвтоВАЗ продал 3891 внедорожник Niva Travel.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов предупреждал о подорожании автомобилей Lada с 1 мая. Цена поднимается в среднем на 2%. Он уточнил, что рост цен вызван общим повышением тарифов из-за инфляции.