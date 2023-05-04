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Кремль: Киев в ночь на 3 мая совершил попытку удара по резиденции Путина с помощью БПЛА

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Киев в ночь на среду, 3 мая, попытался нанести удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по кремлевской резиденции президента Владимира Путина. Об этом 3 мая сообщили на сайте Кремля.

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — следует из сообщения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в результате никто не пострадал, а на график работы президента, который в момент атаки отсутствовал в резиденции, произошедшее не повлияло.

В пресс-службе вместе с тем подчеркнули, что эти действия расцениваются РФ как спланированная террористическая акция и покушение на главу государства, проведенная в преддверии Дня Победы. В сообщении также добавили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, «где и когда посчитает нужным».

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Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

После этого Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту попытки атаки беспилотников на кремлевскую резиденцию президента России. По данным ведомства, два беспилотника были нацелены на Кремль, но были вовремя выведены из строя.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее в тот день заявил, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом президента Украины Владимира Зеленского быть не может. Он выразил мнение, что «киевский нацистский режим» необходимо признать террористической организацией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сказал, что Белый дом пока не обладает достаточной информацией об атаке БПЛА на Кремль. В то же время, по словам политика, Вашингтон оставляет на усмотрение Киева, как действовать в конфликте.

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко вместе с тем считает, что если и возможны переговоры с Киевом после атаки Украины, то уже во время капитуляции. Эксперт подчеркнул, что, в то время как противник позволил себе атаковать Кремль, Россия при всех возможностях воздерживалась от ударов по политическому центру Украины.

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