Полиция нашла два тела в квартире в Петербурге
В квартире в Санкт-Петербурге полиция и приставы обнаружили два тела после вскрытия двери по решению суда.
Как выяснили «Известия» в четверг, 4 мая, правоохранительные органы нашли погибших мужчину и женщину в жилом доме на улице Ильюшина.
Точная дата смерти не названа. Тела были доставлены в морг, где установят причину гибели.
Ранее, 2 мая, в квартире в подмосковном Щелково обнаружили два тела. У обоих погибших не было внешних признаков насильственной смерти. При них имелись паспорта и три мобильных телефона.