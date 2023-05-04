В Совфеде выразили уверенность в возвращении замороженных активов РФ

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что США рано или поздно вынуждены будут вернуть России все незаконно замороженные активы.

«Как бы то ни было, нет никаких сомнений <...>, что США будут вынуждены рано или поздно вернуть все неправомерно замороженные активы России», — написал он в своем Telegram-канале 4 мая.

Сенатор напомнил, что в соответствии с конвенцией ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности от 2004 года в отношении собственности ЦБ государства не могут быть применены принудительные меры в виде взыскания, ареста и исполнения решения в связи с разбирательством в суде другого государства. По его словам, такая «узкость» формулировок положений конвенции позволяет недобросовестным государствам обходить запрет на введение принудительных мер в отношении имущества центральных банков других государств посредством, например, наложения ограничений решением органа исполнительной власти, как это имело место в случае с заморозкой США активов Центрального банка Ирана.

Глава комитета Совфеда привел пример о вынесенном в конце марта решении Международного суда ООН по делу Ирана против Соединенных Штатов по вопросу ограничения Вашингтоном прав иранских властей и компаний на распоряжение своей собственностью за границей. Тем самым, как отмечает Клишас, был нарушен американо-иранский договор, по которому стороны приняли на себя обязательство по обеспечению неприкосновенности имущества, находящегося на территориях каждой из них.

По словам сенатора, признав Иран государством-спонсором терроризма, США заморозили все находящиеся под их контролем активы иранского происхождения, включая активы Центробанка и других иранских финансовых организаций. Это, как считает Клишас, еще раз показывает сущность США как современного «колонизатора», который не стесняется использовать международно-правовые инструменты в собственных целях, способствуя экономической и политической зависимости стран, «попавшихся на их крючок».

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Теперь в случае изъятия или ограничения прав на имущество РФ за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России.

Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

До этого, 30 ноября 2022 года, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.