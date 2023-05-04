Экономист спрогнозировала отказ стран от расчета в долларах в ближайшие 10 лет

Множество государств в ближайшие десять лет откажутся от использования доллара США во внешних расчетах. На это указала кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович в четверг, 4 мая.

«Мы видим движение некоторых стран в этом направлении. Особенно заметно это стало за последний год. Скорее всего, это может занять от пяти до 10 лет», — отметила Федюкович, чьи слова приводит интернет-агентство URA.RU.

По ее словам, в последнее время осуществлять сделки в данной валюте становится всё более невыгодным из-за ряда факторов, таких, как рецессия в Соединенных Штатах Америки, а также нестабильная экономическая ситуация на американском финансовом рынке, передает «Газета.Ru».

«Сегодня, когда экономика Штатов крайне нестабильна и рецессия вполне ожидаема, а стоимость американской валюты по отношению к другим валютам снижается, осуществлять сделки в долларах становится невыгодно», — сказала Федюкович.

1 мая директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в мире наблюдается постепенный отказ от использования американского доллара. При этом, комментируя перспективы использования валюты в глобальном масштабе в будущем, Георгиева отметила, что эта тема не вызывает особой озабоченности, поскольку она не видит «какой-либо альтернативы ему <...> в ближайшее время».

До этого, 24 апреля, министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что доллар перестает быть резервной валютой, поскольку, по его словам, расчеты в долларах стали опасны. Он отметил, что использование национальной валюты является приоритетом для России на текущий момент, а также добавил, что и другие страны перенимают этот опыт, поскольку не хотят сталкиваться с проблемами, когда «те, кто эмитирует так называемую резервную валюту» может ввести против неугодных им стран санкции и заморозить активы.

Двумя днями ранее издание Business Insider писало, что положение доллара как мировой резервной валюты ослабло в 10 раз быстрее по итогам 2022 года. По данным МВФ, влияние этой валюты в мире в виде основной резервной ослабевает, так как центробанки разных стран перераспределяют свои активы, переключаясь на юань, крону и южнокорейскую вону.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» еще в конце февраля отмечал, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».