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В США задержали стрелявшего в медучреждении

Reuters: стрелявшего в медучреждении экс-сотрудника береговой охраны США задержали
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Atlanta Police Department/Handout via REUTERS
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Мужчина, который устроил стрельбу в медицинском учреждении в Атланте в США, задержан. Об этом 4 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, стрелявшим оказался бывший сотрудник береговой охраны США 24-летний Дейон Паттерсон. Его подозревают в убийстве 39-летней женщины и ранении еще четырех женщин. По сообщению властей, после стрельбы он угнал автомобиль, чтобы скрыться с места преступления. Агенство отмечает, что мотив стрельбы пока устанавливается.

«Мы знаем, что у него (стрелявшего. — Ред.) была назначена встреча в учреждении, но почему он сделал то, что сделал, всё это расследуется», — цитирует Reuters слова замначальника полиции Атланты по уголовным расследованиям Чарльза Хэмптона.

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Об инциденте стало известно днем ранее. Сообщалось, что стрелявший действовал в одиночку. Его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

10 апреля 23-летний Коннор Стерджен устроил стрельбу возле Old National Bank в центре Луисвилля. Молодой человек являлся сотрудником этого банка. По данным полиции, Стерджен был вооружен винтовкой AR-15. Пять человек погибли, еще шестеро получили ранения.

14 апреля бывший вице-президент США Майк Пенс призвал вернуть на федеральном уровне смертную казнь в Штатах за массовую стрельбу с ускоренной процедурой суда. Он добавил, что в стране надо не столько контролировать количество оружия у населения, сколько принимать решения, которые помогут сократить преступность.

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