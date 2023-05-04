Пугачева прилетела в Москву на несколько дней, чтобы посетить похороны модельера Юдашкина
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- Пугачева прилетела в Москву на несколько дней, чтобы посетить похороны модельера Юдашкина
Певица Алла Пугачева в среду, 3 мая, прилетела в Москву. Эту информацию подтвердила ее помощница Елена Чупракова.
«Да», — ответила она ТАСС на соответсвующий вопрос.
Сообщается, что Пугачева прибыла в Россию, чтобы проститься со своим другом модельером Валентином Юдашкиным. Похороны состоятся 6 мая на Троекуровском кладбище.
Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. В последние годы жизни он боролся с раком.
В конце сентября минувшего года Пугачева покинула Россию со своей семьей. В начале октября украинское издание «Телеграф» сообщило о получении ею гражданства Израиля.